Fulham, Ranieri a rischio esonero: fatale la sconfitta col West Ham?

23/02/2019

L'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Fulham , la terza per il tecnico del miracolo-Leicester in Premier League , potrebbe già essere ai titoli di coda. La sconfitta rimediata nell'anticipo della 27esima giornata nel derby contro il West Ham , viziata da un evidente gol di mano segnato dal Chicharito Hernandez (la Var arriverà l'anno prossimo, ndr), potrebbe infatti risultare decisiva per il futuro di Ranieri.

Stando a quanto viene riportato dalla stampa britannica, i vertici del Fulham starebbero pensando ad esonerare l'italiano, subentrato a Jokanović lo scorso novembre, e a sostituirlo con lo spagnolo Víctor Sánchez, ex Real Madrid reduce dall’esperienza in panchina al Deportivo La Coruna. L'ex anche di Olympiakos e Betis Siviglia, sarebbe stato individuato come il profilo ideale per provare a dare una svolta alla situazione e cercare di salvare il club, che è penultimo in campionato a otto punti dalla quota salvezza.