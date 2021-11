Friburgo, Grifo cade in area ma ammette: "Non è rigore, voglio essere onesto"

Il suo Friburgo ha subito la prima sconfitta interna in Bundesliga, ma Vincenzo Grifo esce lo stesso vincitore e la Germania lo applaude per il gesto di fair-play. Sullo 0-2 contro l'Eintracht, al 55' l'attaccante azzurro ha aiutato l'arbitro Badstuebner a prendere una decisione corretta ammettendo di non essere stato toccato dall'avversario. "Non ho avuto la sensazione che mi avesse colpito, quindi ho subito voluto spiegare che non c'era il rigore. Voglio essere onesto - ha spiegato a fine gara a DAZN - Anche se ci avrebbe aiutato. Ma noi vogliamo vincere in modo onesto".

Getty Images