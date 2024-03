Francia e Germania, prove di Europeo: a Lione è tempo di big match e ultime prove

A LIONE

La selezione di Nagelsmann deve svoltare in vista dell'Europeo di casa. Francia senza l'attaccante dopo 84 partite di fila. Sfida in diretta su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it

Nella penultima fase tappa prima di EURO 2024, due delle squadre più forti del continente si affrontano in un'amichevole di lusso. La Francia accoglie la Germania a Lione in un incontro - visibile in diretta sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it alle 21 - che promette grandi emozioni. L'undici guidato da Didier Deschamps ha dimostrato quasi una perfezione durante le qualificazioni per la fase finale del torneo, registrando 7 vittorie e 1 pareggio. Hanno subito solo una sconfitta dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA 2022, con un record di 8 vittorie e 1 pareggio, ma quella è stata proprio in un'amichevole contro la Germania.

Per la Germania, che disputerà in casa Euro 2024, questa serie di amichevoli contro i tradizionali rivali, Francia e Paesi Bassi, rappresenta un'occasione per riallinearsi dopo 18 mesi travagliati. Julian Nagelsmann si trova al timone con il compito di rinvigorire la squadra, tuttavia, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria contro gli Stati Uniti, ha guidato la squadra in tre partite senza successo (1 pareggio, 2 sconfitte).

L'ex allenatore del Bayern Monaco ha dimostrato coraggio nella selezione dei giocatori, lasciando fuori Leon Goretzka e Serge Gnabry, e optando per un solo rappresentante del Borussia Dortmund. Un cambiamento forse dovuto e in parte giustificato, considerando che la Germania ha vinto solo tre delle ultime 11 partite dall'ultima Coppa del Mondo (2 pareggi, 6 sconfitte). Anche per questo motivo la sfida di Lione sarà un banco di prova importante per i tedeschi.

La Francia, invece, dovrà fare a meno di Antoine Griezmann per la prima volta in oltre sette anni, a causa di un infortunio alla caviglia che ha interrotto un record mondiale di 84 partite consecutive in nazionale.

LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET

Francia-Germania, in diretta, sabato 23 marzo, alle ore 21.00, sul 20, Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.