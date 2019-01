Francia, Coppa di Lega: il Psg crolla col Guingamp, Monaco ok ai rigori contro il Rennes

09/01/2019

I 36 punti di differenza in Ligue 1 tra Psg e Guingamp non si sentono nell’incrocio di Coppa di Lega. Dopo un palo di Mbappé al 3’ i parigini dominano ma senza creare grandi chance. All’intervallo Tuchel inserisce Cavani e Verratti ma sono i bretoni a far tremare il Psg. Al 59’ Meunier stende Blas in area: Thuram sente però la pressione e calcia il rigore alle stelle, un errore che gli ospiti pagano subito dopo, con Meunier che si riscatta crossando per Neymar che appoggia di testa per l’1-0. Il Psg fa fin troppa accademia, ma 10’ dalla fine c’è un nuovo imprevisto: fallo di Bernat su Coco e secondo rigore (confermato dal Var) per il Guingamp. Ngbakoto fa 1-1 e accende il finale di match, in cui i parigini si sbilanciano e Thuram si invola in contropiede, ottenendo il terzo penalty di giornata che lui stesso trasforma per l’1-2 finale. Il Psg, imbattuto tra i confini nazionali prima della sfida, cade in casa con l’ultima di Ligue 1 che vola invece in semifinale, dove ci sarà anche il Bordeaux: la squadra di Karamoh (titolare) si sbarazza del Le Havre, club di Ligue 2, grazie a una rete di Kalu a metà ripresa.