Football Leaks, ecco quanto il Psg ha pagato per Neymar: 30 milioni di commissioni

Continuano a filtrare documenti e informazioni da parte di Football Leaks. In particolare, dopo le notizie sulla clausola inserita nel contratto di alcuni giocatori del Psg, pagati, tra le altre cose, per applaudire i tifosi della squadra (circostanza poi smentita dai diretti interessati Neymar e Thiago Silva, ma presente nelle carte), ecco spuntare i dettagli precisi dell'accordo del 2017 riguardo il trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg.



Nell'agosto del 2017 il Psg si decise a pagare la clausola di rescissione di Neymar: 222 milioni di euro. Ma l'esborso dei parigini non si è fermato a quella cifra astronomica. Nel conto spuntano commissioni per altri 30 milioni. 10,7 milioni sono stati versati al papà di Neymar, altri 10,7 a Pini Zahavi, agente e intermediario. Al Santos, invece, il contributo di solidarietà dovuto: 8,7 milioni. Totale: 252,1 milioni.



Su Mediapart sono stati pubblicati anche i documenti relativi al contratto di Neymar, che ha firmato per cinque anni con il Psg. L'ingaggio netto stagionale è di 30 milioni. 25,5 milioni di parte fissa, 4,5 di bonus. Per ottenere i bonus il brasiliano è tenuto a rispettare dieci criteri, tra i quali "l'obbligo a salutare e a rendere omaggio ai tifosi prima e dopo le partite". Una circostanza bollata da Neymar come "fake news". Tra cartellino e stipendio in cinque anni Neymar sarà costato al Psg mezzo miliardo di euro.