Focolaio Covid, il Belenenses sfida il Benfica in... 9

Assurdo in Portogallo con il Belenenses che è stato costretto a scendere in campo dall'inizio in nove contro il Benfica per colpa di un focolaio Covid-19. Con 17 positivi nel gruppo squadra (14 giocatori) la partita non è stata rinviata e la piccola squadra di Lisbona ha dovuto affrontare Taarabt e compagni con gli uomini più che contati. Il tecnico ha dovuto schierare due portieri e tanti ragazzini dell'Under 23, ma questo non è bastato ad arrivare a 11.