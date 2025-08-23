Pisa, Gilardino: "Pronostici contro siano stimolo per ribaltarli"

"Sono tanti i pronostici contro di noi e che ci indicano come una delle squadre che retrocederanno. Dobbiamo viverli come stimolo e benzina nel nostro motore per ribaltarli". Lo ha detto l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia del debutto in serie A contro l'Atalanta in programma domani a Bergamo. Il tecnico ha anche annunciato l'assenza del centravanti Lind, vittima di un virus: "Non sarà neppure convocato". Al suo posto giocherà Meister. In porta maglia da titolare per Semper mentre sul modulo che adotteranno i nerazzurri, il tecnico ha glissato: "Non sono importanti i numeri, bensì l'occupazione degli spazi in campo nel contesto del gioco. Quindi non conta tanto se difendiamo 3-5-2 e attacchiamo 3-4-2-1, ma la disponibilità dei giocatori al sacrificio. E tutto questo so già che ci sarà perché ci siamo allenati bene in settimana e la squadra è ricettiva: a parte i lungodegenti Esteves, Lusuardi e Vural, l'improvvisa indisposizione di Lind, tutti gli altri sono disponibili e ci faremo trovare pronti".