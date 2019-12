Flamengo, Gabigol: "Inter, è stato bello. Non credo che tornerò in Italia"

PAROLE DI ADDIO

Nel tesoretto che l'Inter conta mettere insieme in vista del mercato di gennaio, la parte più importante è sicuramente quella occupata dal cartellino di Gabigol. In prestito al Flamengo sino a fine dicembre, il brasiliano non tornerà in nerazzurro come si capisce dalle parole rilasciate dopo la vittoria contro l'Al Hilal nella semifinale del Mondiale per Club: "Credo proprio che non tornerò in Italia, all'Inter ho avuto poche opportunità ma è stato bello comunque".

Gabigol, che ha messo insieme 34 gol in 41 partite stagionali, dovrebbe restare quindi in rossonero, che dovrebbero riscattarlo per una cifra tra i 20-25 milioni di euro. "Rispetto l'Inter perché ho un contratto con loro (fino al 2022, ndr) ma non sono molto in contatto con la società. Vediamo cosa succede a gennaio, se ne parlerà dopo la finale. All'Inter non ho avuto tante opportunità, ho giocato pochi minuti ma è stato comunque un periodo importante della mia carriera perché ero in una grande squadra, ho imparato tanto dai compagni che porto sempre nel cuore".