Serie C, Tabbiani (Trento): "Debutto con volontà di volare alto"

"Arriviamo al debutto di campionato carichi e contenti di dare finalmente il via al torneo. Nel corso di queste settimane, abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti e quindi siamo felici di poter iniziare. Contro la Giana Erminio ci aspetta una sfida complicata, come lo sono tutte in Serie C: le differenze tra le squadre, tolte tre o quattro che puntano stabilmente al vertice, sono minime. Noi, però, dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi e a migliorarci partita dopo partita, con l'obiettivo di restare nella parte alta della classifica. Quest'anno ho a disposizione un gruppo competitivo e omogeneo e questo mi permetterà di creare una sana competizione interna e mi darà anche la possibilità di coinvolgere più giocatori possibili. L'obiettivo principale è dare un'identità chiara alla squadra, così che chiunque venga chiamato in causa sappia cosa fare e possa esprimere al meglio le proprie qualità". Così Luca Tabbiani, mister del Trento, che oggi scende in campo alle 18 allo stadio Città di Gorgonzola contro la Giana Erminio.
