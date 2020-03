Fifa, Mondiale per Club rinviato a data da destinarsi

FIFA

L'emergenza coronavirus ferma anche il Mondiale per Club. Dopo l'ufficialità del rinvio di Euro 2020 da parte della Uefa e della Copa America da parte della CONMEBOL, anche la Fifa si è allineata e ha disposto il rinvio del Mondiale per Club (FIFA Club World Cup). Sul comunicato ufficiale del massimo organismo del calcio mondiale si legge che la manifestazione verrà rischedulata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o anche nel 2023.

LA NOTA DI INFANTINO

"Il mondo sta affrontando una sfida per la salute senza precedenti ed è chiaramente necessaria una risposta globale e collettiva. La cooperazione, il rispetto reciproco e la comprensione devono essere i principi guida che tutti i decisori devono tenere presente in questo momento cruciale. Soprattutto nel calcio, è indispensabile trovare soluzioni adeguate ed eque a livello globale. Ciò richiede unità, solidarietà e un senso condiviso di responsabilità e dobbiamo pensare a tutti coloro che nel mondo sono potenzialmente interessati dalle nostre decisioni", si legge nella nota del presidente della Fifa, Infantino. "Con questo in mente, la FIFA ha costantemente discusso con le confederazioni, le associazioni associate e altre parti interessate di tutto il mondo, tenendo anche presente che in primo luogo la salute e in secondo luogo la solidarietà sportiva sono considerazioni fondamentali per il mondo del calcio", aggiunge. "In questa fase è importante ricordare che lo scopo principale delle competizioni FIFA, comprese quelle sopra menzionate, è garantire sia lo sviluppo del calcio globale che i programmi di solidarietà in tutto il mondo e che la stragrande maggioranza delle Associazioni membri nel mondo dipendono dai programmi di solidarietà della FIFA per i loro si svolgono attività per il calcio femminile e maschile. È quindi essenziale che anche i loro interessi, sia sportivi che economici, siano protetti", continua la nota di Infantino.

"Nel frattempo, e grazie alla sua solida situazione finanziaria, la FIFA è in grado di proporre misure proattive di solidarietà rivolte specificamente alla crisi della malattia da virus corona. Concretamente, suggerirò quindi anche: un contributo diretto di 10 milioni di dollari da parte della FIFA all'Organizzazione mondiale della sanità OMS COVID-19 Fondo di solidarietà; discutere la possibilità di istituire un fondo globale di assistenza calcistica per aiutare i membri della comunità calcistica colpiti da questa crisi; incoraggiare tutti nel calcio a contribuire a questi sforzi. La FIFA si consulterà anche con le parti interessate del calcio professionistico per poter annunciare a breve eventuali modifiche o dispense temporanee al Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori per proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club", aggiunge Infantino.

Per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2020, il presidente della Fifa rimanda alla dichiarazione del CIO rilasciata oggi. "Infine, è ovvio che la FIFA rimarrà regolarmente in contatto con tutti i membri della comunità calcistica durante questo difficile periodo. Come ho affermato ieri, circostanze difficili offrono alle persone l'opportunità di riunirsi, mostrare cosa possono fare in uno spirito collettivo ed emergere più forti e meglio preparati per il futuro. E questo è ciò che la FIFA intende fare", conclude la nota.

