La Uefa al lavoro: si decide il rinvio degli Europei, priorità a campionati e Coppe

OGGI LA RIUNIONE

Prima i campionati e le Coppe, poi l'Europeo. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi la Uefa, di concerto con tutte le Federazioni, le varie Leghe, i club e le rappresentanze dei calciatori, decide come procedere per portare a termine la stagione sconquassata dall'emergenza coronavirus. Pare ormai scontato, se non certo, lo slittamento degli Europei (l'ipotesi più plausibile è lo spostamento a giugno 2021, più difficile una sua calendarizzazione a fine 2020) con la priorità concessa a campionati e Coppe, Champions ed Europa League, da portare a chiusura tra maggio e giugno, sempre che la situazione continentale torni alla normalità nell'arco dei prossimi due mesi. I lavori sono incominciati alle 10 e proseguiranno attraverso tre distinti vertici sino al tardi pomeriggio.

La prima riunione odierna è iniziata (ovviamente in videoconferenza) alle 10 del mattino e finita poco dopo mezzogiorno: vi hanno preso parte la Uefa, l’Eca (l’associazione dei club presieduta da Andrea Agnelli), le Leghe (per l’Italia ci sarà De Siervo, a rappresentare la Lega Serie A) e il sindacato dei giocatori. Poi, a seguire, un secondo meeting tra la Uefa e le 55 federazioni. Infine un Esecutivo straordinario. La volontà, senza che sia tuttavia possibile fissare un calendario certo, è quello di indicare però una road map chiara, stabilendo quando si disputerà l'Europeo e indicando le date plausibili per disputare i turni mancanti di Champions ed Europa League e quelle per concludere i vari campionati.



Sul tavolo, anche, questioni economiche. Spostare Euro2020 farà perdere denaro, si è calcolato almeno 300 milioni, perdite cui sarà chiesto di contribuire anche ai club, alle Leghe e alle varie Federazioni. Non ultima, anche la questione dei contratti in scadenza a giugno. Insomma, tanti argomenti che oggi verranno affrontati, si spera, con spirito costruttivo e "comunitario".