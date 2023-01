Favola Lucas Perez: paga di tasca sua per tornare al Deportivo e fa doppietta all'esordio

LA STORIA

L'attaccante 34enne ha pagato la clausola da mezzo milione per lasciare il Cadice e al debutto è stato subito ricompensato

© twitter Il calcio spagnolo emozionato dalla storia di Lucas Perez. L'attaccante 34enne spagnolo, che in passato ha vestito le maglie di Arsenal, Aston Villa, Deportivo Alaves e tante altre, ha deciso di lasciare la Liga, dove giocava con la maglia del Cadice, per tornare nella sua squadra del cuore, il Deportivo La Coruna, con l'obiettivo di farla risalire dalla terza divisione. Per farlo Perez è stato disposto a pagare di tasca sua la clausola rescissoria da mezzo milione di euro che lo legava al Cadice e il nuovo debutto nella squadra che lo lanciò nel calcio, domenica davanti a 24mila spettatori, è stato davvero da sogno: doppietta e vittoria per 3-0 che porta il Depor a soli 4 punti dalla vetta della classifica.

Lucas Perez era il capocannoniere del Cadice e l'anno scorso era stato fondamentale per la salvezza della squadra, ma ha comunque deciso di rinunciare a molti soldi per tornare nel club del suo cuore. Nel calcio le bandiere esistono ancora. Per fortuna.