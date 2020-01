FA Cup: l’Arsenal passa a Bournemouth e vola gli ottavi

FA CUP

L’ultimo sedicesimo di finale di questa edizione della FA Cup (eccezion fatta per i replay di inizio febbraio) vede l’Arsenal di Arteta vincere agevolmente sul campo del Bournemouth. La partita per i Gunners si mette subito in discesa. Al 5’, infatti, arriva già la rete del vantaggio: Willock avanza verso l’area avversaria e scarica sulla sinistra verso Martinelli, che a sua volta consegna il pallone a Saka per il suo sinistro da posizione decentrata che sbatte sulla parte interna della traversa e s’insacca in rete alle spalle di Travers. Dopo un’ottima occasione per Willock (respinge bene il portiere del Bournemouth), ecco il raddoppio ospite al 26’: a ispirare l’azione del 2-0 ci pensa nuovamente Willock, il quale lancia sulla sinistra la cavalcata di Saka che in questa circostanza si trasforma da uomo assist grazie al preciso traversone a centro area per il comodo piattone sinistro di Nketiah. Il Var conferma la regolarità della rete dopo avere analizzato la sospetta posizione di fuorigioco di Xhaka, autore di un velo per l’ex Leeds. A questo punto per l’Arsenal la gara è di fatto indirizzata e riesce tranquillamente a gestire con ordine il doppio vantaggio nel secondo tempo, anche se nei dieci minuti di recupero rischia incredibilmente tantissimo: il tap-in vincente di Surridge al 94’ (confermato dal Var) fa soffrire non poco i Gunners, che tirano un sospiro di sollievo quando Cook sfiora il clamoroso 2-2 all’ultimo secondo di gioco con un tiro di poco alto sopra la traversa da ottima posizione. L’Arsenal riesce così a evitare un rocambolesco replay e vola direttamente agli ottavi di finale, dove sfiderà il Portsmouth.