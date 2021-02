FA Cup: il City vola ai quarti, 3-1 allo Swansea

Come da pronostico, il Manchester City vola ai quarti di finale di FA Cup vincendo 3-1 sul campo dello Swansea, club di Championship. Al Liberty Stadium, Walker apre le marcature al 30', mentre le reti ad inizio ripresa di Sterling (47') e Gabriel Jesus (50') chiudono i giochi. Inutile, per i padroni di casa, il gol di Whittaker al 77’: per la formazione di Guardiola è il quindicesimo successo di fila tra campionato e coppe.