Fa Cup: impresa United che vola in semifinale, passa anche il Chelsea

INGHILTERRA

I Red Devils eliminano al 121' il Liverpool: ad Old Trafford finisce 4-3. I Blues battono 4-2 il Leicester

© Getty Images In Fa Cup impresa del Manchester United che, sotto 3-2 al 105', batte 4-3 il Liverpool a Old Trafford in una delle partite più belle dell'anno: decidono le reti nei supplementari di Rashford e Diallo, che al 121' elimina Klopp. I Red Devils di ten Hag volano in semifinale insieme al Chelsea, che con due gol nel recupero batte 4-2 il Leicester. Sul 2-2 fino al 91', segnano Chukwuemeka e Madueke, che certificano il passaggio del turno dei Blues.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 4-3 dts

Una partita che resterà per sempre nella storia del Manchester United e dell'FA Cup: i Red Devils battono 4-3 il Liverpool dopo i supplementari in un match leggendario. Ad Old Trafford va in scena uno degli incontri più belli e intensi dell'anno: i Red Devils passano al 10' con McTominay, bravo a ribadire in rete dopo la parata di Kelleher su Garnacho. Prima dell'intervallo, i Reds si scatenano: dopo un gol annullato ad Endo per fuorigioco, Mac Allister con il destro in area buca Onana sul primo palo. Ma passano solo due minuti e Salah firma il 2-1 per la formazione di Klopp: come McTominay, l'egiziano è al posto giusto al momento giusto dopo la parata dell'ex Inter su Nunez, tap-in e 2-1. Nella ripresa, Bruno Fernandes e Nunez sfiorano il gol per i padroni di casa e per i Reds, poi Onana ferma ancora l'uruguaiano. Nel finale, però, lo United si salva: Antony segna all'87' girandosi in area con un destro che finisce all'angolino basso. E al 94', Rashford avrebbe l'occasione per completare la rimonta, ma la sua conclusione finisce di poco a lato: è 2-2 dopo i 90 minuti regolamentari. Nei supplementari, il Liverpool passa in vantaggio al 105' con la conclusione di Mac Allister deviata da Eriksen, ma dopo 8 minuti Rashford non può proprio sbagliare: 3-3 e tutto in parità. McTominay sbaglia in scivolata sfiorando lo specchio della porta, ma al 121' i Reds fanno di nuovo harakiri: ennesimo errore dal limite e contropiede del Manchester United, con Diallo che di sinistro centra l'angolino basso, facendo impazzire Old Trafford. Già ammonito, l'autore del definitivo 4-3 si fa espellere, ma è un rosso dolce: lo United elimina i rivali di sempre e resta in corsa per l'unico trofeo stagionale disponibile. Sfuma ufficialmente il poker di titoli, invece, per Klopp.

CHELSEA-LEICESTER 4-2

Semifinali col brivido per il Chelsea di Mauricio Pochettino, che si conferma più solido nelle coppe che in Premier League e vola tra le migliori quattro della Fa Cup. I Blues sconfiggono 4-2 il Leicester in una gara ricca d'emozioni, che sembra mettersi subito sul binario giusto. Mudryk colpisce un palo e al 13' il Chelsea passa: Jackson pesca Cucurella smarcato ed è 1-0. Sterling spreca una chance e poi al 25' ha la chance per chiuderla dal dischetto, ma sbaglia ancora: para Stolarczyk e il vantaggio resta minimo. La giornataccia dell'ex Man City prosegue con un erroraccio nell'uno contro uno col portiere al 44', ma nel recupero l'esterno si riscatta: assist per Palmer e 2-0 del Chelsea. La gara qui sembra chiusa, ma il Leicester dimostra di avere ancora lo spirito delle Foxes di Ranieri, tornando sul 2-2: Daka costringe Disasi all'autorete (51') e Mavididi (62') pareggia con un autentico eurogol e uno strepitoso tiro a giro. L'ex della Juventus rimette tutto in parità, ma è sempre il Chelsea a comandare le operazioni e al 72' potrebbe andare sul dischetto: Doyle commette fallo da ultimo uomo e l'arbitro concede il rigore, per poi tornare sui suoi passi rivedendo al Var. Punizione ed espulsione, con le Foxes in dieci e il Chelsea che passa negli otto minuti di recupero: il tacco di Palmer ispira l'inserimento e la rete di Chukwuemeka al 92', poi Madueke la chiude con un tiro imparabile (e una deviazione) al 98'. I Blues vincono 4-2 e raggiungono Coventry e Man City nelle semifinali.

© Getty Images

RISULTATI E MARCATORI

