FA Cup: Bernardo Silva porta il Manchester City in semifinale, favola Coventry

INGHILTERRA

I Citizens battono 2-0 il Newcastle grazie alla doppietta del portoghese. Wolves rimontati nel recupero dalla squadra di Championship

© Getty Images I quarti di finale di FA Cup vedono il successo clamoroso del Coventry City (ottavo in Championship), che rimonta 3-2 il Wolverhampton tra il 97’ ed il 100’ e si regala la semifinale della competizione. Top four che annovera ancora il Manchester City, vittorioso per 2-0 contro il Newcastle grazie alla doppietta di Bernardo Silva (in gol al 13’ con un destro deviato e al 31’ con una conclusione mancina sporcata da un difensore avversario).

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0

I campioni d’Europa passano in vantaggio dopo tredici minuti con Bernardo Silva, che riceve al limite da Rodri, calcia col destro e trova una deviazione fortunata che beffa Dubravka. Il portoghese si ripete alla mezz'ora con un'altra conclusione beffarda dal limite, questa volta col mancino ma ancora toccata in maniera decisiva da un difensore ospite per il raddoppio. Dias e Doku sfiorano il tris nel finale della prima frazione, mentre nel secondo tempo non si ravvisano grandi occasioni da rete, tra la perfetta gestione di risultato ed energie dei padroni di casa e le difficoltà offensive della formazione allenata da Howe, che saluta la competizione.

WOLVERHAMPTON-COVENTRY CITY 2-3

Il Coventry resta in corsa per un posto in finale di Fa Cup dopo aver vinto una partita folle nei minuti di recupero. La formazione allenata da Robins si porta in vantaggio al 53’ con l'inserimento fortunoso di Simms, poi Ait Nouri si scatena: prima colpisce un palo e subito dopo realizza il pareggio all’83’. Cinque minuti ed il subentrato Bueno regala il 2-1 alla formazione di casa, ma in pieno recupero è nuovamente Simms a riportare in partita in extremis gli ospiti con un colpo di testa. Passano tre minuti ed al 100’ arriva l'incredibile 3-2 di Wright, che trova il destro vincente con una conclusione dal limite dell'area indirizzata sul secondo palo e regala ai suoi una storica semifinale.

RISULTATI E MARCATORI