FA Cup: Chelsea-Liverpool 2-0, Lampard fa fuori i Reds agli ottavi

FA CUP

Negli ottavi di finale di FA Cup, il Chelsea elimina il Liverpool. A Stamford Bridge gli uomini di Frank Lampard vincono 2-0 grazie al gol di Willian (13'), favorito da una papera di Adrian, e al raddoppio in contropiede di Barkley (64'). Reds pericolosi soprattutto nel primo tempo, con Kepa autore di una tripla parata prodigiosa, ma nel complesso il Chelsea, che nella ripresa prende anche una traversa con Mount, merita l'accesso ai quarti.



Se Jürgen Klopp sa picchiare duro col suo calcio rock and roll, Frank Lampard non è tipo che si tira indietro. Normale che tra Chelsea e Liverpool venga fuori una partita aperta, combattuta, giocata a ritmi alti, con atteggiamenti propositivi da una parte e dall'altra. I Blues non fanno le barricate e, anzi, decidono di aggredire gli ospiti fin dentro l'area, in modo da non permettere loro di respirare e ripartire con le frecce offensive. Per la verità, meno pungenti del solito, anche perché in attacco dei titolari gioca solo Mané, in compagnia di Origi e Minamino. Uno dei beneficiari del turnover, il portiere Adrian, la combina grossa al 13', quando non trattiene un tiro centrale di Willian, regalando il vantaggio al Chelsea. Preziosa l'azione di pressing dei padroni di casa, che costringono Fabinho a un errore sanguinoso. I Reds potrebbero pareggiare ma Kepa vuole far capire a Lampard perché secondo lui fa male a preferirgli Caballero: lo spagnolo si rende protagonista con una tripla parata prodigiosa su Mané, Lallana e Minamino, fulminando poi con lo sguardo Azpilicueta, che aveva armato i piedi dei Reds con un improponibile colpo di tacco in piena area.

Problemi d'infermeria per i Blues: nel primo tempo Kovacic va k.o., nella ripresa è il turno di Willian. Lampard inserisce Mount e Jorginho: ok il turnover (gioca per esempio il 18enne Gilmour a centrocampo), ma contro il Liverpool non si può esagerare. Anzi, bisogna approfittare di ogni distrazione, e se la traversa nega il raddoppio ai Blues (punizione di Mount al 62'), rimedia due minuti più tardi un contropiede di Barkley, che prende palla nella sua metà campo sfruttando un rinvio di testa impreciso di van Dijk (disturbato anche da Giroud) e trafigge Adrian con un destro da fuori area. Per la verità, il portiere del Liverpool non sembra esente da colpe nemmeno in questa occasione, soprattutto sul piano della spinta con le gambe. Klopp ne ha abbastanza e manda in campo Milner, Firmino e Salah, ma il Liverpool non produce granché e sbatte più volte contro una difesa Blues sempre attenta. Anzi, il Chelsea potrebbe fare tris in contropiede con Pedro, che tira sui piedi di Adrian.

LE ALTRE PARTITE

Passano il turno anche il Newcastle e lo Sheffield United. I Magpies vincono 3-2 sul campo del West Bromwich: vantaggio al 33', quando Saint-Maximin ispira il sinistro di Almiron; quest'ultimo si ripete nel primo minuto di recupero con un colpo in scivolata che finisce nel sette. Gli ospiti realizzano il tris al 47' con un gol dell'ex Inter Lazaro, fortunato in un rimpallo con il portiere Bond. Il West Bromwich dà comunque filo da torcere fino all'ultimo e accorcia le distanze con Phillips (73') e Zohore (93'). Nell'ultima gara della serata, lo Sheffield ha bisogno dei supplementari per piegare il Reading. Vantaggio delle Blades già dopo due minuti con un colpo di testa di McGoldrick, i biancoblu trovano il pari al 42' con un rigore di Puscas (a proposito di ex Inter). Decide al 107' del primo tempo supplementare una zuccata di Sharp.