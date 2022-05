Everton, salvezza e nervi tesi: Vieira sfiora la rissa con un gruppo di tifosi

Attimi di follia a Goodison Park. Il gol del 3-2 di Calvert-Lewin all'85', che sancisce il sorpasso al Crystal Palace e ultima la rimonta dei Toffees, che erano partiti da uno svantaggio di 0-2, scatena un'esultanza impetuosa. A fine partita le gradinate si svuotano e i tifosi si riversano in campo. Uno di loro, particolarmente disinibito, si è avvicinato a Patrick Vieira provocandolo con gesti e insulti. Il tecnico del Crystal Palace ha reagito prima afferrandolo e poi colpendolo con un calcio che lo ha fatto cadere a terra. Per poco non nasce una rissa con un gruppo di tifosi che fortunatamente ha avuto la lucidità di non continuare la diatriba.