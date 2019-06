Europei Under 21, la Spagna ripulisce lo spogliatoio dopo la vittoria azzurra

19/06/2019

La prima squadra a lanciare la "moda" virtuosa è stato il Giappone agli scorsi Mondiali ma il buon esempio travalica i confini e, in questo caso, è arrivato in Italia tramite la Spagna. La nazionale Under 21 delle Furie Rosse, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Italia, ha ripulito lo spogliatoio e lasciato un messaggio di ringraziamento a Bologna, che ospitava il match dell'Europeo. Da applausi.