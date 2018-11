Esonero Lopetegui, Real durissimo: "Otto candidati al Pallone d'Oro e queste prestazioni, non è accettabile"

29/10/2018

L'annus horribilis di Julen Lopetegui ha avuto inizio il 13 giugno 2018. Mancavano due giorni all'inizio dei Mondiali di Russia 2018 e il Real Madrid lo aveva appena nominato successore di Zidane. La federcalcio spagnola, rimasta spiazzata dal proprio ct, prese una decisione storica. Esonerare l'allenatore della nazionale a meno di 48 ore dal via del mondiale e affidare la panchina a Hierro. Poco più di quattro mesi dopo Julen Lopetegui è senza panchina della nazionale ma anche senza quella del Real Madrid. Cacciato con disonore, per il terribile score alla guida delle merengues, uno dei peggiori nella storia del Madrid. E la Casa Blanca non ha fatto nulla per nascondere il disappunto per la sua gestione. Nel comunicato in cui è stato ufficializzato il suo esonero il Real Madrid ha usato parole pesanti per giustificare la decisione di cacciare il tecnico spagnolo.



"Riteniamo che ci sia una grande disparità tra la qualità della rosa del Real - che ha 8 giocatori candidati al Pallone d'Oro, un evento unico nella storia del club - e i risultati ottenuti". Parole al veleno, che non fanno altro che sottolineare come l'avvio pessimo di Lopetegui (che ha perso la Supercoppa contro l'Atletico e che nella Liga ha condotto il Real al nono posto a meno 7 dal Barcellona dopo 10 giornate). Il riferimento alla rosa non è casuale: la cessione di Ronaldo non può giustificare questo avvio del Real, schiaffeggiato dal Barcellona nel Clasico.