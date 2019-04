Eredivisie, l'Ajax è pronto per la Juve: 4-1 al Willem II e primato in classifica

06/04/2019

L'Ajax manda un altro messaggio alla Juventus, battendo 4-1 a domicilio il Willem II e andando in testa al campionato, a +1 sul Psv, in attesa che la squadra di van Bommel affronti il Vitesse. Certo, l'avversario non è dei più probanti. E la vittoria non ha lo stesso prestigio di un successo contro il Milan. Ma come dice il motto del suo avversario nei quarti di Champions League, “Vincere è l'unica cosa che conta”. E le sfidanti arrivano al duello come meglio non potrebbero. I Lancieri, dopo minuti di studio, passano al 14' con una grande giocata sull'asse Tadic-de Jong. L'olandese serve di testa van de Beek che sigla comodamente l'1-0. Poi un intervento in ritardo di Blind rimette in discussione un match dominato dagli ospiti: calcio di rigore realizzato da Isak e 1-1 al 26'. L'Ajax non si scompone e prosegue con la ragnatela che ha intrappolato anche il Real Madrid. Mister ten Hag, a differenza di Allegri, non si cura del turnover e sceglie tutti i titolari a disposizione (unica eccezione Veltman al posto dello squalificato Mazraoui).



E così le giocate vengono facili. L'Ajax chiude il Willem II nella sua metà campo e passa di nuovo in vantaggio al 41': uno due Neres-Tadic, cross del brasiliano e autogol sfortunato di Heerkens. Il serbo è letteralmente magnetico: attira su di sé ogni azione pericolosa ed entra in tutti i gol di giornata. Disegna calcio, e una sua pennellata libera Veltman per il 3-1 al 53'. I Lancieri sembrano divertirsi sul campo: lo si vede dai sorrisi e dai cinque scambiati tra le frecce offensive. Al 70' Tadic nasconde ancora il pallone alla difesa dei padroni di casa, appoggia a Ziyech che scaraventa in rete con un bolide da fuori area. Sul finire della partita ten Hag può far respirare Tadic, inserendo Huntelaar. Va bene divertirsi, ma in Champions League sarà tutto più serio.