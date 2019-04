Eredivisie: goleada Ajax, ma scatta l'allarme per de Jong

13/04/2019

Nel 30° turno di Eredivisie l’ Ajax batte in casa 6-2 l’ Excelsior, penultimo in classifica, grazie alla tripletta di Huntelaar e alla doppietta di Tadic. Ma c’è grande preoccupazione per Frenkie de Jong, uscito al 28’ a scopo precauzionale per un dolore alla gamba destra. La presenza del centrocampista olandese a Torino contro la Juve in Champions il prossimo martedì è seriamente a rischio. Lo staff medico valuterà le sue condizioni fisiche nelle prossime ore.

Sicuramente affrontare la Juventus all’Allianz Stadium sarà decisamente molto più complicato rispetto che giocare in casa contro l’Excelsior (squadra penultima in classifica del campionato olandese), soprattutto se l’Ajax sarà costretto a fare a meno di Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese, infatti, al 28’ ha lasciato immediatamente il campo appena ha sentito un fastidio alla gamba destra e si è diretto subito negli spogliatoi a scopo precauzionale. È probabile che si tratti di un problema al flessore della coscia destra, ma lo staff medico valuterà le sue condizioni nelle prossime ore. La sua presenza contro i bianconeri rimane comunque a serio rischio, ad appena tre giorni dalla fondamentale gara di Champions.



Per quanto riguarda il campo, non c’è stata partita. Dopo neanche 10 minuti di gioco l’Ajax si porta in vantaggio: Huntelaar buca la difesa dell’Excelsior e supera il portiere con un delizioso tocco sotto sul bel filtrante centrale di Van de Beek. I Lancieri dominano, tenendo i ritmi di gioco molto elevati, e raddoppiano al 37’ in maniera abbastanza fortuita: Ziyech mette al centro, la difesa ospite spazza malamente facendo carambolare il pallone quasi addosso a Huntelaar che di fatto appoggia in area piccola a Tadic che segna facilmente. Così come segna altrettanto facilmente poco dopo ancora l’ex Milan sul cross di Ziyech; 3-0 e partita virtualmente già chiusa al 40’, nonostante prima dello scadere del primo tempo El Hamdaoui scagli un gran diagonale potente che permette di accorciare le distanze. Nella ripresa la squadra di ten Hag gioca in scioltezza. De Ligt si conquista un rigore, trasformato poi da Tadic. Huntelaar mette a segno la sua tripletta al 65’, concludendo sul primo palo l’assist di Blind, mentre al 75’ Dolberg controlla e tira al volo, firmando il 6-1. Risultato che poi cambierà per l’ultima volta al 90’ sul colpo di testa vincente di Fortes.