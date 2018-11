Dzyuba, gigante dispettoso: scherzo alla bambina, poi accusa un ragazzino

29/10/2018

Tre gol al Mondiale con la nazionale russa e altrettanti in questa stagione con lo Zenit. Se c'è una cosa che Artem Dzyuba ha dimostrato di saper fare molto bene è smarcarsi dalla marcatura dell'avversario che questo sia Sergio Ramos o... un bambino. Non ci credete? Guardate come si "smarca" dalle accuse di questo ragazzino dopo uno scherzo simpatica alla bambina vicino. Un gigante buono impossibile da non amare...