Drogba si ritira a 40 anni: uomo dei record tra Costa D'Avorio e Chelsea

09/11/2018

Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili di Levallois e Le Mans, è il Guingamp ad avergli dato la possibilità di debuttare in Ligue 1, campionato nel quale ha giocato solo due stagioni prima di essere acquistato dal Chelsea. Fu proprio José Mourinho, appena arrivato in Inghilterra, a scommettere sull'ivoriano del Marsiglia, centravanti che non tradì le aspettative dello Special One.



Primatista di gol in Europa con la maglia dei Blues, ben 35, Drogba ha segnato oltre 300 reti nella sua lunga carriera, l'ultimo nella notte del 4 novembre contro l'Orange County: sempre decisivo Didì, il suo gol al 73' concede la qualificazione alla finale playoff ai Phoenix. L'ultima sfida, quella della scorsa notte contro il Louisville, non sarà certamente un ricordo felice a causa del risultato, ma guardandosi alle spalle tante sono le notti impresse nella memoria dell'attaccante classe '78. Su tutte, quella indimenticabile del 19 maggio 2012 nella finale di Champions contro il Bayern Monaco vinta 5-4 ai rigori. Un gol dell'ivoriano all'88' permise ai Blues di andare ai supplementari, poi lo stesso Drogba si prese carico delle speranze degli inglesi presentandosi dagli undici metri contro Neuer e siglando la rete decisiva nella lotteria dei rigori.



Shangai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impact e proprio i Phoenix gli ultimi club della gloriosa carriera dell'ex capitano della Costa D'Avorio. Nel suo palmares 4 Premier League, 3 Coppe di Lega, 2 Community Shield, 4 Fa Cup e una Champions con la maglia del Chelsea, un campionato turco, una Coppa, una Supercoppa di Turchia con il Galatasaray. Dopo 627 presenze e 372 gol è ora di smettere col calcio giocato per Didier, ora in attesa di intraprendere una nuova avventura.