Drogba difende Mourinho: "Non è razzista, la storia lo dimostra"

"Conosco José Mourinho da 25 anni e non è razzista". Didier Drogba scende in campo al fianco dello Special One, finito al centro della bufera in Turchia per la frase "saltavano come scimmie" pronunciata durante il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce all'indirizzo della panchina dei giallorossi, che hanno accusato di razzismo proprio il tecnico portoghese. Sui social l'ex attaccante del Chelsea ha espresso così pieno sostegno nei confronti di Mou, rivolgendosi direttamente ai tifosi del Galatasaray, squadra nella quale lo stesso Drogba ha militato nella stagione 2013-14.