Dramma sfiorato in Coppa d'Africa: tenta capriola acrobatica e rischia di morire

Dramma sfiorato in Coppa d'Africa. Il centrocampista dell'Egitto Emam Ashour ha rischiato la vita dopo aver tentato una capriola acrobatica in allenamento: è caduto sbattendo la testa ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove è sotto osservazione. "Ero tra la vita e la morte" - ha scritto su Instagram dal letto di ospedale Ashour, che ha riportato un trauma cranico - Grazie a Dio per tutto e grazie a tutti quelli che mi sono stati accanto ieri, ai medici della squadra e allo staff". Il giocatore salterà ovviamente gli ottavi di finale contro il Congo.