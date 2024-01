Coppa d'Africa, senza Bennacer l'Algeria crolla: già eliminata

"Abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d'Africa e abbiamo perso Krunic. Può esserci la possibilità di un inserimento ma dipende poi dalle opportunità di mercato". L'appello di Stefano Pioli alla vigilia della trasferta di Udine ha trovato risposta e non perché il Milan abbia individuato il centrocampista giusto da acquistare a gennaio, ma perché il numero 4 sta per tornare a Milano e dunque a disposizione del tecnico. L'Algeria infatti ha clamorosamente perso 1-0 contro la Mauritania all'ultima giornata della fase di qualificazione e ha chiuso il gruppo D all'ultimo posto venendo eliminata dalla Coppa d'Africa. In campo non c'era però Ismael Bennacer, che aveva già saltato la gara contro il Burkina Faso per un problema ai flessori rimediato durante una sessione di allenamento e non è andato neanche in panchina. Stando a quanto riporta Milanews.it, per il centrocampista algerino si tratterebbe di un problema di lieve entità e le sue condizioni non preoccuperebbero lo staff di Pioli.