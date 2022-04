Dramma CR7, Ronaldo ringrazia i tifosi di Anfield: "Non lo dimenticheremo"

Pochi giorni dopo il dramma della perdita durante il parto di uno dei due gemelli attesi da Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare per ringraziare i tifosi del Liverpool che ad Anfield, durante l'ultima sfida tra i Reds e il suo Manchester United, gli hanno tributato rispetto in un momento così difficile con applausi e la dedica dell'iconico "You'll never walk alone".

Getty Images