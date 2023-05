Bundesliga: il Dortmund travolge con sei gol il Wolfsbug e risponde al Bayern

bundesliga

La squadra di Terzic si impone 6-0 al Signal Iduna Park e torna a -1 dai bavaresi primi in classifica

© Getty Images Stravince il Borussia Dortmund che, nel posticipo della trentunesima giornata di Bundesliga, travolge il Wolfsbug 6-0. Pratica archiviata già nel primo tempo grazie ai gol di Adeyemi, Haller e Malen, mentre nel secondo i gialloneri arrotondano il punteggio con la doppietta di Bellingham e il secondo centro dell’ex attaccante del Salisburgo. Terzic risponde così al Bayern Monaco, tornando a -1 dai bavaresi primi in classifica.

Trionfa il Borussia Dortmund, che risponde al Bayern Monaco travolgendo il Wolfsburg 6-0. Ci mettono appena 14 minuti i gialloneri a sbloccare la partita: Ryerson scende sulla fascia e mette un cross per l’inserimento di Adeyemi, che di testa firma il suo ottavo gol stagione. Gli ospiti reagiscono subito con il rasoterra di Wimmer, parato da Kobel. Gol sbagliato, gol subito: al 28’ l’ex attaccante del Salisburgo supera un difensore in velocità e serve Haller a centro area, che segna facilmente il raddoppio giallonero. Passano altri nove minuti e la squadra di Terzic trova il tris, chiudendo la pratica già nel primo tempo: Brandt attacca lo spazio centralmente e serve l’accorrente Malen, che a porta vuota non può sbagliare il tap-in. A inizio ripresa arriva anche il poker dei padroni di casa: ripartenza letale di Bellingham, che supera un difensore e lascia partire un sinistro da fuori area che colpisce prima la traversa e poi si insacca in rete. Il centrocampista inglese è scatenato e poco dopo prova l’eurogol da centrocampo, con la palla che si spegne di un soffio alta. Il Wolfsburg è alle corde e al 59’ ecco anche il quinto gol: disastro difensivo degli ospiti e palla regalata ad Haller, freddo nel servire Adeyemi, che smarcato a centro area firma la sua doppietta. Sei minuti più tardi l’attaccante tedesco avrebbe l’occasione per segnare la sua prima tripletta in Bundesliga, ma il suo calcio di rigore si spegne altissimo oltre la traversa. Il sesto gol del Borussia arriva comunque all’86’, quando Brandt vede lo scatto in profondità di Bellingham, che elude l’intervento del portiere avversario con un esterno morbidissimo per il suo 13esimo gol in stagione. Finisce quindi 6-0 per il Dortmund, che sale a 64 punti tornando a -1 dal Bayern Monaco capolista.

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: il Bayern allunga in attesa del Dortmund, colpaccio Champions del Lipsia