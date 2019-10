Dopo gli appelli su Twitter Honda trova squadra

CALCIO ESTERO

La tenacia paga. Keisuke Honda ci ha provato in ogni modo e forse ora può raccogliere i frutti della sua perseveranza. Via Twitter si è proposto al Milan, al Manchester United e... a tutti, sostenendo di essere ancora tra i più forti calciatori asiatici in circolazione. Ora sembra che qualcuno abbia raccolto il suo appello. Sarà il Vitesse, club olandese, a dare al giapponese l'opportunità di allenarsi con la squadra per potersi guadagnare un contratto.

Honda cerca un'unica cosa: il ritorno in Europa. Sì perchè il giapponese non avrebbe avuto difficoltà a trovare un club in Arabia o in campionati simili, in grado di soddifare le sue richieste economiche. Eppure per Honda non è una questione di soldi. Lui vuole tornare a giocare nel Vecchio Continente.

Dopo essersi allenato in estate con la maglia del VVV-Venlo, senza però ottenere un contratto, ora Honda ci prova con il Vitesse. "Da domani comincerò ad allenarmi con il Vitesse. Grazie, mi sento come dodici anni fa quando ho fatto il mio provino” ha scritto il giocatore su Twitter. Ora tocca a lui dimostrare quello che vale e riuscire a ottenere il contratto tanto desiderato.