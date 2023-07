Di Maria inizia con un gol e un assist la sua avventura al Benfica 

© instagram

Angel Di Maria ha già dimenticato la Juve. L’attaccante argentino nella partita di esordio con la maglia del Benfica ha segnato un gol e realizzato un assist. El Fideo è stato il grande protagonista dell'amichevole che i portoghesi hanno vinto per 3-1 sul Basilea. Dopo aver saltato la sfida con il Southampton, ha Di Maria sono bastati 25 minuti per trovare il primo gol della sua seconda esperienza al Benfica (la prima fu tra il 2007 e il 2010). Il 35enne argentino ha poi confezionato l'assist per il raddoppio dei portoghesi targato Gonçalo Ramos prima di lasciare il campo a fine primo tempo.