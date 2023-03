Deschamps promuove Maignan: "È il portiere titolare della Francia"

LA DECISIONE

Il ct transalpino: "L'esperienza internazionale può essere una risorsa importante"

Dal ritiro della Francia di Clairfontaine, Didier Deschamps promuove a portiere titolare Mike Maignan dopo l'addio alla Nazionale di Hugo Lloris. "La posizione di numero 1 va ovviamente a Mike Maignan. La gerarchia è importante - ha spiegato il commissario tecnico francese -. Ma ne parlerò anche con gli altri. Ci sarà la gerarchia per questo incontro (contro l'Olanda, ndr), ma potrebbe anche essere diversa per il prossimo giugno. L'esperienza internazionale può essere una risorsa importante".

Una bella soddisfazione per Maignan, costretto a saltare il Mondiale in Qatar per l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per cinque mesi. A meno di un mese dal ritorno in campo contro l'Atalanta il 26 aprile, ora si spalancano anche le porte della Nazionale. Il 27enne portiere del Milan, convocato dai Bleus per la prima volta il 21 maggio 2019, ha vestito cinque volte la casacca della Francia, l'ultima il 22 settembre 2022 in Nations League contro l'Austria. Maignan viene preferito ad Areola, portiere di riserva del West Ham, e all'estremo difensore del Lens Samba.

Deschamps ha anche parlato dell'ottimo momento di forma di altre due calciatori che militano in Serie A, Adrien Rabiot e Olivier Giroud: "Adrien aveva già fatto cose molto buone prima della Coppa del Mondo. È arrivato con prestazioni di altissimo livello. Rimane importante come sempre. Olivier è uno di questi 23 e ce ne sono undici che partiranno dall'inizio contro l'Olanda. È probabile che tutti possano giocare".