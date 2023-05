Inghilterra, Guardiola: "De Zerbi uno dei tecnici più influenti degli ultimi 20 anni"

INGHILTERRA

L'allenatore del Manchester City incorona l'italiano, fresco di qualificazione in Europa col Brighton

© Getty Images Pep Guardiola incorona Roberto De Zerbi. Il tecnico del Manchester City è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League tra i suoi Citizens, già campioni, e il Brighton guidato dall'allenatore italiano, fresco di conquista aritmetica di un posto nelle competizioni europee della prossima stagione: "Badate a quello che sto per dirvi, perché ne sono piuttosto sicuro: Roberto De Zerbi è uno dei manager più influenti degli ultimi 20 anni", le parole dello spagnolo.

"È unico, non c'è nessuna squadra che gioca come la sua - prosegue Pep -. Quando è arrivato in Premier pensavo che avrebbe avuto un grande impatto, ma non mi aspettavo che lo facesse in così poco tempo. È di gran lunga migliore di qualunque avversario, è in grado di monopolizzare il controllo della palla come io non sono stato capace di fare per molto tempo. Tutti sono coinvolti nella manovra, il portiere è quasi un centrocampista aggiunto. Lui e la sua squadra si meritano tutto il successo che hanno avuto. Lo paragonerei a Ferran Adrià di El Bulli (leggendario ristorante tre stelle Michelin catalano che ha chiuso nel 2011, ndr). Per anni è stato il miglior cuoco del mondo e ha rivoluzionato la cucina. Il modo in cui gioca il Brighton è speciale".

Al Brighton, già certo almeno di un posto in Conference League, basterà un punto tra il recupero con i campioni d'Inghilterra e lo scontro diretto con l'Aston Villa all'ultima giornata per accedere alla fase a gironi di Europa League.

