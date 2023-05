Premier League: il City festeggia il titolo battendo il Chelsea, il Brighton è in Europa

INGHILTERRA

Guardiola trionfa 1-0 e alza il trofeo al cielo, De Zerbi supera 3-1 il Southampton ed è aritmeticamente tra le prime sette

City, festa grande all'Etihad: alzato il trofeo della Premier davanti ai tifosi



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Trentasettesima giornata di Premier League: il Manchester City, già ufficialmente campione dopo la sconfitta dell’Arsenal di sabato, festeggia il titolo battendo il Chelsea 1-0. Per gli uomini di Guardiola decisivo Julian Alvarez al 12’. Successo anche per il Brighton, che piega 3-1 il Southampton ed è certo di un posto in Europa. Con lo stesso punteggio il West Ham supera il Leeds, che ora è a un passo dalla retrocessione.

MANCHESTER CITY – CHELSEA 1-0

Il Manchester City festeggia la vittoria della Premier League 2022/2023 battendo il Chelsea 1-0 all’Etihad. Gli uomini di Guardiola, nonostante l’ampio turnover, partono forte, e dopo 12 minuti sono già in vantaggio: Palmer serve Julian Alvarez in area di rigore, il quale fa partire il destro a incrociare che batte Kepa per l’1-0. Dopo il vantaggio dei Citizens gli ospiti cercando di compattarsi, concedendo meno e commettendo meno errori. La squadra di Lampard prova a spingersi in avanti con più coraggio, colpendo una traversa con il colpo di testa di Gallagher. Si rientra negli spogliatoi con gli ormai Campioni d’Inghilterra in vantaggio di un gol. In avvio di secondo tempo il Chelsea prova a tenere il pallino del gioco, ma fatica tremendamente a costruire azioni pericolose. Poco prima dell’ora di gioco il City pareggia il conto dei legni colpiti, con il palo intero sul colpo di testa di Phillips. Al 71’ arriva anche la doppietta personale di Alvarez, ma la sua rete del raddoppio viene annullata per un fallo di mano di Mahrez. Nel finale passerella anche per Haaland, De Bruyne e Rodri, che entrano in campo più per l’ovazione dell’Etihad che per altro. Vince il Manchester City 1-0 e alza il trofeo al cielo. Il Chelsea rimane fermo a 43 punti, al dodicesimo posto.

BRIGHTON – SOUTHAMPTON 3-1

Successo anche per il Brighton, che tra le mura casalinghe piega 3-1 il già retrocesso Southampton e si assicura un posto in Europa. Tutto piuttosto facile per la squadra allenata da Roberto De Zerbi, che archivia di fatto la pratica già nel primo tempo. I padroni di casa spingono forte fin da subito, cercando il vantaggio dopo pochi minuti. Al 29’ ecco la rete che stappa la partita: assist del solito Mac Allister per Evan Ferguson, che sigla l’1-0. Gli ospiti non reagiscono, e al 40’ i Seagulls raddoppiano: questa volta è Mitoma a servire Ferguson, che realizza la sua doppietta personale. Si rientra negli spogliatoi con il Brighton avanti di due reti. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprirla: al 58’ i Saints accorciano le distanze con il 2-1 di Elyounoussi, e sei minuti più tardi Walcott trova il 2-2. Il gol dell’ex Arsenal viene però annullato dal Var, con la squadra di De Zerbi che rimane in vantaggio. Passano cinque minuti e il Brighton chiude la partita: al 69’ è il tedesco Gross ad andare in rete, con il 3-1 finale che vale i tre punti. Vince quindi il Brighton e sale a 61 punti in classifica, con due partite ancora da giocare. Grazie a questa vittoria la squadra di De Zerbi è certa di un posto in Europa, attualmente significherebbe Europa League. Il Southampton, già retrocesso, rimane all’ultimo posto, a 24 punti in classifica.

WEST HAM – LEEDS UNITED 3-1

Vince 3-1 anche il West Ham contro il Leeds, mettendo in cassaforte la sua salvezza e compromettendo quella dei suoi avversari. Gli ospiti cominciano meglio, e dopo un primo quarto d’ora di buon livello passano in vantaggio: al 17’ l’ex Juventus McKennie innesca Rodrigo, che fa 1-0. Dopo il gol degli ospiti gli Hammers prendono in mano il pallino del gioco, provando a riportare l’incontro in equilibrio. Ci pensa il capitano Rice a ristabilire la parità, con la rete dell’1-1 al 31’. Si rientra negli spogliatoi con il tabellino che recita 1-1, ma con l’inerzia totalmente dalla parte degli Irons. Nella ripresa la squadra di Moyes continua a spingere, e a metà secondo tempo trova il 2-1: al 72’ Bowen segna la rete del vantaggio per il West Ham, e la rimonta è completata. La formazione allenata da Allardyce prova disperatamente a trovare il gol del 2-2, ma in pieno recupero Lanzini sigla il 3-1 che chiude la partita, su assist dell’ex Milan Paquetá. Vince 3-1 il West Ham e sale a 40 punti in classifica. Il Leeds rimane terzultimo a 31 punti, a -2 dall’Everton con una giornata rimasta: per rimanere in Premier serve ora un miracolo.