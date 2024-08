De Ligt tampona un'auto e non si ferma: "Rischia il carcere o una multa"

L'AVVENIMENTO

L'ex giocatore bianconero avrebbe speronato una vettura e non si sarebbe fermato, le forze dell'ordine stanno indagando

Guai in vista per il difensore del Bayern Monaco Matthijs De Ligt. L'ex Juve è indagato per omissione di soccorso. Stando a quanto riportato dai colleghi tedeschi della "Bild", lo scorso 7 agosto il giocatore ha speronato con la sua Audi Q8 E-tron un'altra auto vicino al centro di allenamento del Bayern a Monaco di Baviera, senza fermarsi. I fatti risalgono a mercoledì mattina, le forze dell'ordine ora stanno svolgendo ulteriori indagini per capire come sono andate veramente le cose.

Vedi anche euro 2024 Euro 2024, Gosens e de Ligt allo scoperto: "Aiutati dallo psicologo" Il fatto potrebbe costare al giocatore "Orange" fino a 3 anni di carcere, dal momento che un testimone l'avrebbe riconosciuto, contattando appunto la polizia. L'auto speronata da De Ligt è stata portata via tramite traino, visto che non poteva più marciare in seguito all'incidente. La Bild, inoltre, ha contattato l'avvocato Marc Wederhake, che ha spiegato cosa potrebbe rischiare l'ex bianconero se venisse considerato colpevole: "Se condannato, rischi fino a tre anni di carcere o una multa. Spesso, quando si viene condannati per tali crimini, si propende per la multa", ha detto.

Inoltre andrà anche eventualmente dimostrato se il difensore si sia effettivamente accorto dell'accaduto.