Danimarca, il ct contro Conte: "Eriksen troppo bravo per meritare questo"

LA POLEMICA

In un'intervista rilasciata al quotidiano 'Ekstra Bladet', il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato della difficile situazione all'Inter di Eriksen. "Christian ha giocato davvero troppo poco nel 2020. E' davvero uno spreco di qualità vederlo seduto così tanto in panchina. E' di gran lunga troppo bravo per meritare questo". Sulla possibilità di lasciare l'Inter: "Sono convinto che prenderà le decisioni giuste a vantaggio della sua carriera". Getty Images

La presenza del calciatore danese più forte e talentuoso agli Europei di giugno non è in dubbio, ma il commissario tecnico non nasconde un po' di preoccupazione per il poco minutaggio concessogli da Conte. "Non sono così preoccupato per i migliori giocatori - ha aggiunto -. Ma se ragioni in un'ottica di lungo periodo, può essere preoccupante in termini di ritmo partita. Né Christian né altri possono esibirsi al loro livello più alto se non hanno il giusto ritmo partita". Parole che faranno fischiare le orecchie ad Antonio Conte.

