Dani Alves in carcere, l'ex moglie gli fa visita: "Sta bene, sappiamo che è innocente"

LA DIFESA

Finito in manette con l'accusa di aver aggredito sessualmente una donna in un nightclub, il brasiliano si trova recluso al Brians 2, in Catalogna

© Getty Images Dani Alves è innocente e sarà fatto di tutto per provarlo. A sottolinearlo è stata l'ex moglie Dinorah Santa Ana, legata al brasiliano ex Juventus fino al 2011, che gli ha fatto visita in carcere al Brians 2, in Catalogna. Il 39enne, in carcere a causa di un "alto rischio di fuga" secondo i giudici, sta bene e si è mostrato forte e deciso agli occhi dell'ex, che in un'intervista a El Periodico ha voluto sottolineare ancora una volta: "È innocente, lo sappiamo".

Nessun dubbio da parte della famiglia del brasiliano, certa che l'accaduto sia soltanto frutto di un bruttissimo malinteso. Arrestato a gennaio dopo essere stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna in un nightclub il 30 dicembre, il brasiliano ha negato più volte di aver commesso il reato e ha dichiarato che il rapporto sessuale con l'accusatrice era consensuale. La stessa Dinorah Santa Ana, ex del terzino, ha quindi sottolineato: "Non gli ho chiesto una sua versione dei fatti perché so che è innocente. Non gli ho fatto domande perché sia io sia i suoi figli crediamo nella sua innocenza".

Proprio i figli di Alves, ha spiegato l'ex moglie, non stano attraversando un buon momento dopo l'arresto del padre: "Sono una madre e quando i tuoi figli soffrono, soffri anche tu. È un brutto momento per loro, una situazione complicata che si risolverà appena si dimostrerà che Dani è innocente. Andrà tutto bene, ne sono sicura".