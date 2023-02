Dani Alves resta in carcere: per i giudici "elevato rischio di fuga"

© Getty Images

Dani Alves rimarrà in custodia cautelare in Spagna. Il ricorso del brasiliano, accusato di violenza sessuale a Barcellona, è stato infatti respinto da un tribunale della città catalana a causa di un "alto rischio di fuga". "Il tribunale conferma la custodia cautelare" e "respinge il ricorso presentato dalla difesa", si legge in un comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna (nord-est). Il tribunale sottolinea "l'elevato rischio di fuga" dell'ex Santos "legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso" e ai suoi mezzi finanziari "che potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento" per tornare in Brasile, da dove non potrebbe essere estradato.