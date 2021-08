Cristiano Ronaldo ritrova lo United: "Posto speciale per me"

IL RITORNO

Il portoghese raggiungerà i compagni di squadra dopo la sosta per le nazionali. Continuerà a vestire la maglia numero 7

Adesso è ufficiale, Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United. Contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione, per ricominciare il conteggio di gol con i Red Devils che parte da 118 reti in 292 presenze. "Lo United ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - ha commentato Ronaldo -, non vedo l'ora di giocare di nuovo a Old Trafford di fronte ai nostri tifosi". Ronaldo raggiungerà i compagni allo United dopo la sosta per le nazionali e vestirà la maglia numero 7. Manchester United

LA DEDICA SOCIAL A FERGUSON

"Tutti sanno del mio amore infinito per il Manchester United, il percorso fatto insieme è scritto a lettere d'oro nella storia di questa grande squadra. Come un sogno che si avvera. Sono qui, sono tornato nel posto che mi appartiene: facciamo che la storia accada ancora! PS: Sir Alex, questo è per te...".

SEMPRE LA MAGLIA NUMERO 7

Il campione portoghese continuerà ad indossare il suo numero preferito anche nella sua seconda avventura a Old Trafford, manca solo l'ufficialità che deve arrivare dalla Football Association. La maglia numero 7 si è "liberata" dopo che Cavani ha scelto il numero 21, quello che solitamente usa con la Nazionale dell'Uruguay, lasciato libero da James, in procinto di trasferirsi al Leeds. La Premier League, in teoria, non consentirebbe un cambio di numero di maglia quando le liste sono già consegnate, ma può valutare la questione in caso di richiesta ufficiale da parte del club. Ed è proprio quello che succederà al Manchester United dopo il passaggio di James al Leeds e il passaggio della sua 21 a Edinson Cavani.