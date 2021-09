Cristiano Ronaldo riassapora l'Old Trafford: "Sono a casa"

INGHILTERRA

Il portoghese è tornato sul campo del Manchester United a ormai poche ore dalla prima partita della sua seconda vita in Premier League: "Qui per vincere, non in vacanza"

Cristiano Ronaldo ha fatto ufficialmente ritorno all'Old Trafford e pochi giorni dal suo probabile debutto contro il Newcastle, previsto per sabato. Il portoghese ha riassaggiato l'erba del "Teatro dei sogni" in un video in cui si limita a dire "Sono a casa". Per il momento senza l'abbraccio dei tifosi sugli spalti, ma è solo questione di ore ormai. Poi, con il suo numero 7 sulla maglia del Manchester United, sarà l'uomo più atteso in vista della ripresa della Premier League. Un ritorno "Da pelle d'oca", come hanno scritto i Red Devils.

"Non sono qui in vacanza, ma per vincere ancora. E' stato bello vincere cose importanti e ho indossato questa maglia tanti anni fa, ma sono qui per vincere ancora. Sono pronto, io e i miei compagni. Sono pronto a giocare. È una buona occasione per me, per i tifosi, per il club, per fare un passo avanti. Sono pronto e penso che accadranno cose importanti nei prossimi tre o quattro anni", ha poi aggiunto parlando al sito del club.