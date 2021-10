Cristiano Ronaldo, nuovo record: è il calciatore con più presenze in una Nazionale europea

Cristiano Ronaldo, nella vittoria per 3-0 del Portogallo sul Qatar in un'amichevole disputata a Faro, ha stabilito un nuovo record, diventando il calciatore con più presenze in una Nazionale europea. CR7 ha indossato per la 181.a volta la maglia del Portogallo, superando lo spagnolo Sergio Ramos. L'ex juventino ha aperto le marcature su rigore. È stato il 112° gol con la maglia della selezione lusitana: migliorato ulteriormente il record mondiale di gol in una nazionale, che aveva già battuto il mese scorso contro l'Irlanda.