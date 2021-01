Covid, record di positivi in Premier: 36 in una settimana

INGHILTERRA

L'Inghilterra continua ad essere martoriata dal coronavirus e anche la Premier League paga dazio alla pandemia. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio sono stati effettuati due tornate di test a 2.593 tra calciatori e membri degli staff tecnici. Le positività riscontrate sono state 36, il numero più alto da quando ha preso il via la stagione 2020-2021. Focolaio all'Aston Villa: 14 casi. Getty Images

La variante inglese, più aggressiva e contagiosa, sta mettendo in ginocchio l'intero Paese, da giorni costantemente sopra la soglia dei 50mila nuovi casi. Gli ospedali a Londra sono vicini al collasso, ma la Premier non si ferma e va avanti, adattando il calendario alle esigenze. Nonostante il migliaio di morti giornaliero e la crescita dei contagi anche nelle bolle delle squadre, lo spettacolo deve andare avanti. In questo momento la squadra più falcidiata è l'Aston Villa, mentre nei giorni scorsi si era rotta la bolla del Manchester City, con diversi calciatori e membri dello staff risultati positivi.

RINVIATA TOTTENHAM-ASTON VILLA

La partita di Premier League del Tottenham contro l'Aston Villa di mercoledì è stata rinviata. La squadra di Jose Mourinho invece affronterà il Fulham lo stesso giorno. I Villains, già scesi in campo settimana scorsa in FA Cup contro il Liverpool con una squadra di ragazzini, hanno chiesto di riprogrammare la partita contro il Tottenham a causa di un focolaio di coronavirus nel loro campo di allenamento che ha portato a 14 casi positivi la scorsa settimana. Dieci dei casi erano tra i giocatori. La partita Tottenham-Fulham era inizialmente prevista per il 30 dicembre, ma è stata rinviata a seguito di un focolaio di Covid nella squadra del Fulham. Dovendo giocare contro il Tottenham con un breve preavviso, la partita del Fulham contro il Chelsea in programma venerdì è stata posticipata a sabato.