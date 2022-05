Covid, la Cina rinuncia a ospitare la Coppa d'Asia 2023

LA DECISIONE

Pechino ha motivato la decisione di ritirardi con le attuali "circostanze eccezionali"

La Cina ha rinunciato a ospitare nel 2023 la Coppa d'Asia di calcio a causa del perdurare della pandemia da Covid-19. Lo hanno reso noto fonti della Federazione asiatica (Acf), aggiungendo che Pechino ha spiegato la decisione con le attuali "circostanze eccezionali". Il torneo a 24 nazioni avrebbe dovuto essere giocato in dieci città in stadi per lo più di nuova costruzione a giugno e luglio del prossimo anno. Getty Images

L'Afc non ha nominato un nuovo Paese ospite per la Coppa d'Asia, limitandosi ad annunciare "ulteriori passi" a tempo debito. Nei giorni scorsi sono stati rinviati a data da destinarsi i Giochi Asiatici, che avrebbero dovuto svolgersi dal 10 al 25 settembre 2022 a Hangzhou in Cina, dopo discussioni dettagliate tra Comitato Olimpico Cinese (Coc), Comitato Organizzatore dei Giochi Asiatici di Hangzhou (Hagoc) e Comitato Esecutivo del Consiglio Olimpico dell'Asia (Oca).