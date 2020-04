Coronavirus, il Bayern ha venduto 100mila mascherina in un giorno

Arrivano dagli Stati Uniti e dalla Germania le prime mascherine della squadra del cuore. La MLS ha messo in vendita al prezzo di 14,99 dollari le protezioni individuali dei 26 club, più quella di Austin che si unirà nella stagione 2021. Lo Stoccarda, dal canto suo, ha progettato e messo in commercio sul primo sito ufficiale 3 tipi diversi di mascherine al prezzo di 7,50 euro. I ricavati di entrambe le iniziative andranno in beneficenza nella lotta al coronavirus.