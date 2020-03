Coronavirus: cinque positivi nel Valencia, avversario dell'Atalanta

Primi casi di positività nella Liga spagnola. Ezequiel Garay, difensore del Valencia, avversaria dell'Atalanta negli ottavi di finale di Champions League, ma fuori per infortunio contro la squadra di Gasperini, è stato il primo ad annunciarlo sul suo profilo Instagram e a rassicurare tutti sulle sue condizioni. "Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena". Il Valencia ha poi reso noto che sono cinque le persone positive tra giocatori e staff. Per l'Atalanta, ora in naturale apprensione per i propri tesserati e per lo staff, scatta la quarantena obbligatoria.

IL COMUNICATO DEL VALENCIA

"Il Valencia comunica che sono stati rilevati cinque casi positivi al Coronavirus COVID-19 tra giocatori e staff della prima squadra. Tutti sono ora nelle rispettive case in isolamento e sono in buona salute. Il club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinchè l'intera popolazione rimanga a casa e continui a osservare tutte le misure igieniche di prevenzione".

ANCHE UN GIOCATORE DELL'ELCHE POSITIVO: L'EX BRESCIA JONATHAS

Dopo i cinque casi nel Valencia, c'è un altro calciatore che gioca in Spagna risultato positivo al test del Coronavirus. Si tratta di Jonathas de Jesus, attaccante brasiliano ex Brescia oggi dell'Elche, club di 'Segunda Division', equivalente della Serie B italiana. La notizia era stata anticipata da 'Radio Marca', poi il club l'ha confermata via social precisando che ora squadra e tutto il personale effettueranno la quarantena di quindici giorni. Domenica scorsa l'Elche ha giocato a Madrid, focolaio dell'epidemia in Spagna, vincendo per 3-2 sul campo del Rayo Vallecano.