Cori contro Gibilterra: la Uefa squalifica Morata e Rodri per un turno

LA SANZIONE

Soddisfatto il governatore di Gibilterra: "Chiaro messaggio a chi mescola politica e sport"

© Getty Images "Gibilterra è spagnola" è costato un turno di squalifica al capitano della Spagna, Alvaro Morata e al centrocampista Rodri. Il nuovo acquisto del Milan e il mediano del City, infatti, durante la festa per la vittoria dell'Europeo della Spagna avevano intonato un coro che ha costretto la Uefa ad aprire una indagine conclusasi con la decisione di fermare per una partita entrambi i calciatori che non saranno a disposizione della Spagna il 5 settembre contro la Serbia in Nations League.

LA SODDISFAZIONE DEL GOVERNO DI GIBILTERRA

Il governo di Gibilterra ha "accolto con favore l'annuncio della Uefa dell'esito dell'indagine sui cori profondamente offensivi e discriminatori nei confronti dei cittadini di Gibilterra da parte dei giocatori della nazionale spagnola Rodri e Alvaro Morata durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei di Calcio a Madrid. La decisione della Uefa è un chiaro messaggio a tutti coloro che mescolano sport e politica. Giustifica la decisione della Federcalcio di Gibilterra di agire e denunciare. E, cosa forse ancora più importante, sottolinea giustamente che il canto in questione getta discredito sul calcio - ha affermato in una nota il governatore Fabian Picardo -. Gibilterra appartiene ai suoi abitanti e nessun canto o altro potrà mai cambiarlo", ha aggiunto.

IL CORO INCRIMINATO