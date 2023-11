Coppa di Germania: clamorosa eliminazione del Bayern nel secondo turno

GERMANIA

Neuer e compagni si fanno rimontare dal Saarbrücken, dopo il vantaggio di Müller: il 2-1 matura al 96' e sancisce l'uscita di scena nei 16mi di finale della Dfb-Pokal

Prosegue il rapporto amaro di Thomas Tuchel con la Dfb-Pokal, quella bche l'anno scorso aveva visto il suo Bayern Monaco uscire di scena nei quarti di finale a pochi giorni dalla sua assunzione. Nonostante il vantaggio firmato da Müller (16'), i bavaresi si fanno rimontare dal Saarbrücken, militante in 3.Liga: Gaus firma il 2-1 al 96', che vuol dire eliminazione. Out anche il Friburgo, avanzano Dortmund e Bayer Leverkusen.

Succede l'impensabile nel secondo turno della Dfb-Pokal, la Coppa di Germania, che continua ad essere stregata per Thomas Tuchel e il suo Bayern. Il tecnico, eliminato dal Friburgo nei quarti l'anno scorso, questa volta saluta il torneo addirittura nel secondo turno. I 16mi di finale sono fatali per un Bayern Monaco sperimentale, con Mathys Tel e il talento Krätzig tra i titolari, che perde 2-1 contro il Saarbrücken. E dire che la gara si era messa tutt'altro che bene per la formazione militante in 3.Liga, dove occupa il 15° posto e lotta per non retrocedere, quando Thomas Müller aveva firmato il vantaggio al 16'. Tre minuti dopo l'infortunio di de Ligt (sospetto problema al collaterale mediale), che costringe Tuchel a schierare Laimer in difesa con Kim e toglie certezze al Bayern, raggiunto al 46'pt da Sontheimer. Nella ripresa gli ingressi di Musiala, Gnabry e Coman non portano alla vittoria e al 96' ecco la beffa: Marcel Gaus, terzino 34enne del Saarbrücken, firma il gol-vittoria che elimina il Bayern Monaco nonostante il 75% di possesso e un assoluto dominio offensivo.

LE ALTRE PARTITE

C'è solo un'altra eliminazione a sorpresa nel secondo turno della Dfb-Pokal, ed è quella del Friburgo: Grifo (in campo 90') e compagni vengono travolti dal Paderborn, militante in 2.Bundesliga, col punteggio di 3-1 e la doppietta del talento Biblija (2004). Passa regolarmente il turno il Borussia Dortmund, che supera ancora l'Hoffenheim: l'1-0 è firmato da Marco Reus al 43'. Avanti anche la capolista della Bundesliga, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il 5-2 finale col Sandhausen non deve ingannare, perché le aspirine si fanno rimontare due volte e chiudono la gara solo nei dieci minuti finali, dopo l'ingresso di Wirtz: tre gol in sette minuti con le firme di Hlozek (85') e Amine Adli (88' e 92') spezzano l'equilibrio. Avanzano anche il Magdeburgo, l'Eintracht Francoforte e l'Hertha Berlino (militante in 2.Bundesliga), che elimina il Mainz (3-0).