Coppa di Francia: Sarabia regala gli ottavi al Psg, goleade per Montpellier, Digione e Angers

FRANCIA

Il Psg fatica a Lorient, ma vince 1-0 e passa agli ottavi di Coppa di Francia. Sul campo di una formazione della serie B francese non bastano Icardi, Draxler e Di Maria, con il gol vittoria che arriva solo all'80' grazie a un colpo di testa di Pablo Sarabia. Poche sorprese sugli altri campi: vincono in goleada Montpellier, Digione e Angers, solo 2-0 invece per il Rennes, impegnato sul campo del piccolo Athlético Marsiglia (quinta serie).

LORIENT-PSG 0-1

Il Psg fatica più del previsto, ma si prende un posto negli ottavi di finale di Coppa di Francia. Lo fa vincendo con un solo gol di scarto sul campo del Lorient, squadra dalla buona tradizione negli ultimi vent'anni ma ora relegata in Ligue 2. Ebbene, gli arancioneri mettono in discreta difficoltà i campioni di Francia, in particolare con l'ispiratissimo Wissa. Il Psg si rende invece pericoloso con Sarabia e Dagba, che però non battono il portiere di casa Nardi. Il Lorient non perde la calma di fronte ai campioni mandati in campo da Tuchel (che tiene in panchina Neymar e Mbappé, ma schiera tutti insieme Icardi, Di Maria, Draxler e Sarabia). L'argentino ex Inter in particolare non sembra in serata, e quando finalmente gli arriva il pallone giusto è il solito Nardi a parargli l'incornata a botta sicura. Di Maria spara altissimo un pallone da non sbagliare, Nardi para anche sulla botta di Sarabia. Le sue speranze naufragano però all'80', quando Thiago Silva mette in area un pallone al bacio su cui la deviazione di testa di Sarabia è imparabile e scavalca il bravo portiere dei bretoni. Ma non è ancora finita: al 92' Hergault cade in area e chiede un rigore per il Lorient. Per l'arbitro Abed però non c'è nulla e uno dei Psg meno convincenti dell'anno raccoglie una nuova vittoria.

ATHLETICO MARSIGLIA-RENNES 0-2

Quando pensiamo al calcio a Marsiglia, inevitabilmente ci balzano alla mente le maglie biancocelesti dell'Olympique, eppure in città c'è anche un'altra squadra. Che fino al 2018 si chiamava semplicemente GS Consolat, ma ora è ufficialmente l'Athlético Marsiglia. Ebbene, gli "altri focesi" iscritti alla quinta serie francese riescono a fare una figura decisamente onorevole contro una vera e propria big del calcio d'Oltralpe, oltre che la detentrice della Coppa Italia. Al piccolo Stade Parsemain (solitamente casa dell'Istres) si presenta infatti il Rennes, che archivia la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Hamari Traoré al 23' e Raphinha nei minuti di recupero. Nel secondo tempo non cambia più nulla, e certamente chi ne è più contento è proprio il piccolo Athlético: contro i rossoneri di Bretagna, perdere con due reti di scarto e concludere un tempo sullo 0-0 è già di per sé motivo di grande soddisfazione.

DIGIONE-NIMES 5-0

Più facile il compito del Digione, che pure ha bisogno di arrivare all'ultimo quarto d'ora di gioco per avere la certezza di un Nimes che crolla proprio sul più bello. Padroni di casa in vantaggio al 18' grazie a un rigore di Cadiz, all'interno di una partita che sembra piuttosto chiusa e molto nervosa. Nella ripresa arrivano infatti una girandola di fallacci e cartellini gialli prima che si scatenino i borgognoni: al 75' raddoppia Mavididi sfruttando una splendida azione di squadra, già al 79' c'è il tris firmato da Chouiar dopo un inserimento in area con la difesa avversaria immobile. All'86' segna quindi Ecuele grazie a una precisa incornata al termine di un contropiede del Digione, che arriva a quota 5 grazie al diagonale di Madividi al 90', da posizione impossibile.

MONTPELLIER-CAEN 5-0

Stesso risultato anche per il Montpellier, la cui cinquina contro il Caen è se possibile ancora più indiscutibile di quella del Digione. I bluarancio di Occitania si portano in vantaggio al 24' grazie a un rigore messo a segno da Savanier e, quando il primo tempo volge al termine, mettono al sicuro il risultato grazie a un uno-due travolgente firmato da Laborde al 37' e Delort al 40'. Piove sul bagnato per il Caen, costretto in dieci uomini già dal 43' per la seconda ammonizione comminata a Jessy Pi. La ripresa è dunque molto simile a una vera e propria formalità per i padroni di casa, che si divertono, possono giocare con calma e rendono ancora più rotondo il risultato. Al 59' c'è infatti gloria anche per Mollet, mentre al 64' Delort completa la sua personale doppietta. E per il Montpellier gli ottavi di finale di Coppa di Francia arrivano in carrozza.

ROUEN-ANGERS 1-4

Più complicato invece il compito dell'Angers, che vince sì con ampio margine sul campo di una squadra nobile ma decisamente decaduta (gioca nella quarta serie francese), facendolo però dopo aver rischiato qualcosa nel corso del primo tempo. I bianconeri si portano ben presto in vantaggio, grazie alla rete di Alioui del 5' minuto. I Diables Rouges si dimostrano però meritevoli del loro antico soprannome e trovano il gol del pareggio al 13' con Sidibe, scatenando la gioia dello storico Stade Robert Diochon. L'entusiasmo locale si spegne però nel giro di appena dieci minuti, quelli che servono a El Melali per riportare in vantaggio l'Angers al 19' e calare il tris al 23', per la personale doppietta e il gol che di fatto chiude la partita. La ripresa non vede infatti una nuova reazione dei padroni di casa, che anzi subiscono la quarta rete all'81' da Bahoken, in campo da meno di cinque minuti.