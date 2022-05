Coppa di Francia: a Parigi trionfa il Nantes, Nizza battuto 1-0 con il gol di Blas

il successo

La squadra di Kombouaré conquista per la quarta volta il trofeo con una rete dal dischetto. A Galtier non riesce l'ennesimo miracolo

Il Nantes batte 1-0 il Nizza nella finale della Coppa di Francia a Saint-Denis e fa festa. La rete decisiva porta la firma di Ludovic Blas, che trasforma un rigore accordato 15 secondi dopo l'inizio del secondo tempo: è il quarto trionfo in coppa dei canarini, il primo dal 2000. Le parate dell'ex Fiorentina Lafont suggellano il risultato per una grande del calcio francese, che grazie alla guida di Antoine Kombouaré torna a vincere. Coppa di Francia, scontri tra la polizia parigina e i tifosi del Nizza

















Lo scenario è il solito per la finale di Coppa di Francia, lo Stade de France di Saint-Denis, ma le protagoniste sono inattese. A giocarsi infatti il trofeo sono due outsider: Nizza e Nantes. E alla fine di 90 minuti spigolosi e combattuti, a spuntarla è quella meno quotata: i canarini di Kombouare. La cenerentola di questa stagione batte 1-0 il Nizza di Galtier, abituato a queste imprese dopo aver portato il Lille a vincere la Ligue 1 nella passata stagione. Ma l'allenatore vincente è un esperto di questa competizione, avendone conquistate ora due da calciatore e due da tecnico: si tratta della quarta coppa per il Nantes che non la vinceva dal 2000. Come è abitudine nelle finali, la partita stenta a decollare. Il Nizza parte da favorito e prova a spingere fin dall’inizio, ma a regnare è l’equilibrio. I rossoneri si affidano ad Amin Gouiri, il più vivace dei suoi: il primo tiro però è del Nantes, al 13' con Blas. Ci prova ancora il numero 10 ma su un suo inserimento arriva prima il portiere avversario Bulka. Gli animi si scaldano, vola qualche calcione e tocca all'arbitro Stephanie Frappart ripristinare l'ordine in campo. La prima frazione scivola via così, prevale la tattica anche se è la squadra di Kombouare a farsi preferire.

Nella ripresa, però, la musica cambia subito: dopo soli 15 secondi, un cross diretto verso l'area del Nizza viene respinto con la mano da Boudaoui. È rigore e, dagli undici metri, Blas fa 1-0. La squadra di Galtier carica a testa bassa con il solito Gouiri ma lascia praterie per i contropiedi degli avversari, che non ne approfittano. L'ex allenatore del Lille prova a trovare forze fresche in panchina ma i suoi avanti non sono in serata. Ci prova un paio di volte Gouiri, ma l'ex Fiorentina Lafont si fa trovare sempre pronto. La migliore occasione capita sui piedi di Delort, il cui destro però viene salvato sulla linea da Girotto. Gli ultimi minuti sono febbrili, il Nizza ci prova ma si innervosisce e si rischia più volte la rissa. Il risultato però non cambia: è la notte del Nantes, una grande del calcio francese che per una notte si riscopre vincente.