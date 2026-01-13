La statua umana del Congo riceve una Jeep in regalo

Diventare virali ha anche i suoi vantaggi. Chiedere a Lumumba, il tifoso del Congo così ribattezzato perché in questa edizione della Coppa d'Africa ha visto dagli spalti tutte le partite della sua nazionale. La curiosità? È rimasto sempre fermo, raffigurando la statua del suo ex presidente. Tra lo stupore generale è diventato un'icona nel suo Paese e al suo ritorno a casa è stato accolto da una grande festa e anche da una sorpresa speciale. L'attuale presidente del Congo, infatti, gli ha regalato una Jeep Wrangler nera e tutto è stato immortalato sui social.