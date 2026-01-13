Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
STRANEZZE DAL MONDO

La statua umana del Congo riceve una Jeep in regalo

Una Jeep Wrangler per la sua presenza speciale sugli spalti

13 Gen 2026 - 16:25
© Foto da web

© Foto da web

Diventare virali ha anche i suoi vantaggi. Chiedere a Lumumba, il tifoso del Congo così ribattezzato perché in questa edizione della Coppa d'Africa ha visto dagli spalti tutte le partite della sua nazionale. La curiosità? È rimasto sempre fermo, raffigurando la statua del suo ex presidente. Tra lo stupore generale è diventato un'icona nel suo Paese e al suo ritorno a casa è stato accolto da una grande festa e anche da una sorpresa speciale. L'attuale presidente del Congo, infatti, gli ha regalato una Jeep Wrangler nera e tutto è stato immortalato sui social. 

Un regalo speciale per il tifoso del Congo "Lumumba"

1 di 3
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

congo
regalo
jeep
statua umana
lumumba congo
lumumba regalo
lumumba jeep
tifoso
lumumba auto
tifoso auto

Ultimi video

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

I più visti di Drive Up

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Sergio Ramos si è regalato una Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:11
Formula E, il calendario della stagione 2025/26: arrivano Miami e Madrid
17:52
Prossimo appuntamento Miami il 31 gennaio
17:49
Fullkrug, che tegola! Frattura al dito del piede, incerti i tempi di recupero. Come cambia il mercato del Diavolo
17:47
MotoGP, Aldeguer operato: "E' il momento di ripartire con lo stesso spirito combattivo"
17:35
Leao in gruppo ma Nkunku si è sbloccato e scalpita: "Improbabile che venga in Turchia"